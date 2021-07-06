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Индийские фармацевты поставили на конвейер российскую вакцину

Индийские фармацевты поставили на конвейер российскую вакцину

Одна из ведущих индийских фармацевтических компаний Morepen Laboratories произвела на своих мощностях тестовую партии российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V", - сообщила сегодня пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Вакцина была произведена на мощностях компании в штате Химачал-Прадеш", - говорится в сообщении пресс-службы РФПИ, передает "Интерфакс".

Качество произведенных препаратов проверит НИЦЭМ им. Гамалеи, после чего вакцину начнут производить крупнейшие фармацевтические комапнии Индии Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech: ежегодно в стране будут выпускать более 850 млн доз вакцины "Спутник V", - подчеркивается в пресс-релизе.

Напомним, российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Индии 12 апреля. "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением свыше 3,5 млрд человек.

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Вестник Кавказа

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