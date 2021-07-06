Индийские фармацевты поставили на конвейер российскую вакцину

Одна из ведущих индийских фармацевтических компаний Morepen Laboratories произвела на своих мощностях тестовую партии российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V", - сообщила сегодня пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Вакцина была произведена на мощностях компании в штате Химачал-Прадеш", - говорится в сообщении пресс-службы РФПИ, передает "Интерфакс".

Качество произведенных препаратов проверит НИЦЭМ им. Гамалеи, после чего вакцину начнут производить крупнейшие фармацевтические комапнии Индии Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech: ежегодно в стране будут выпускать более 850 млн доз вакцины "Спутник V", - подчеркивается в пресс-релизе.

Напомним, российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Индии 12 апреля. "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением свыше 3,5 млрд человек.