Таджикистан направит 20 тыс военных для укрепления границы с Афганистаном

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил главе Минобороны республики дополнительно мобилизовать 20 тыс военнослужащих из резерва для укрепления границы с Афганистаном.

На заседании Совета безопасности было решено, что обострение ситуации на границе требует обеспечения безопасности в приграничных районах и принятия новых мер по усилению охраны госграницы, пишет "Ховар".

Накануне более тысячи афганских военных отступили на территорию Таджикистана под натиском талибов (членов запрещенной в России террористической организации "Талибан"). Боевики взяли под полный контроль несколько уездов афганской провинции Бадахшан, имеющих общую границу с Таджикистан протяженностью 910 км.