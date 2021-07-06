Дагестанский ветеран боевых действий получил квартиру в самострое

Чиновники государственного казенного учреждения (ГКУ) Дагестана "Жилище" нарушили права ветерана боевых действий при выделении ему квартиры, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Сотрудники ГКУ заключили государственный контракт на приобретение по завышенной цене жилого помещения, несоответствующего санитарным требованиям и находящегося в самовольно возведенном многоквартирном доме на улице Каммаева в Махачкале, который не введен в эксплуатацию, - выяснило следствие, передает "АиФ-Дагестан".

В результате противоправных действий были нарушены права ветерана и причинен ущерб бюджету, – пояснили в прокуратуре.

В отношении должностных лиц ГКУ РД "Жилище" возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий", ведется следствие.