Убийство раскрыли по горячим следам полицейские в Карачаево-Черкесии

Правоохранители смогли по горячим следам задержать подозреваемого в убийстве в Зеленчукском районе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по КЧР.

В нем говорится, что третьего июля ранним утром был получен сигнал о том, что на территории своего домовладения в станице Сторожевой найдено тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

"Сотрудники уголовного розыска и участковые по горячим следам установили подозреваемого в совершении данного преступления - это 45-летний мужчина, временно проживающий в станице Зеленчукская. Он задержан, водворен в изолятор временного содержания МОМВД России "Зеленчукский", - пояснили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Задержанный дал признательные показания и был заключен под стражу.