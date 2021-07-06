Компания Wildberries вошла в 15-ую страну
Российский онлайн-ретейлер Wildberries открыл продажи в Молдавии.
"Молдавия стала 15 по счету страной присутствия компании. Wildberries предлагает своим новым покупателям из республики около 5,5 млн наименований товаров от 43 тыс брендов", - информирует компания.
Жители Молдавии смогут получать свои заказы в 1,2 тыс партнерских точках выдачи, а также с помощью курьерской доставки на дом.
В этом году Wildberries также начал работать в Италии, Франции, Германии и США.
Чаще всего покупатели из других стран приобретают на сайте одежду, обувь, косметику, парфюмерию и книги.
Вестник Кавказа
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