Компания Wildberries вошла в 15-ую страну

Российский онлайн-ретейлер Wildberries открыл продажи в Молдавии.

"Молдавия стала 15 по счету страной присутствия компании. Wildberries предлагает своим новым покупателям из республики около 5,5 млн наименований товаров от 43 тыс брендов", - информирует компания.

Жители Молдавии смогут получать свои заказы в 1,2 тыс партнерских точках выдачи, а также с помощью курьерской доставки на дом.

В этом году Wildberries также начал работать в Италии, Франции, Германии и США.

Чаще всего покупатели из других стран приобретают на сайте одежду, обувь, косметику, парфюмерию и книги.