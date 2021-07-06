В ответ на учения НАТО военные ЮВО провели маневры с пусками С-400

Подразделения Южного военного округа провели на Кубани учения по обороне объектов Черноморского флота (ЧФ) с электронными пусками ракет систем ПВО С-400 "Триумф", - сообщила пресс-служба флота.

Маневры российских военных, в которых были задействованы около 100 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники, стали ответом на черноморские учения Sea Breeze, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров.

"В ходе тактико-специальных учений военнослужащие подразделений противовоздушной обороны ЮВО, дислоцированных в Краснодарском крае, провели отражение массированного ракетного удара условного противника", - сообщили в ЧФ, передает "Интерфакс".

Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" совершили марш в позиционные районы, где отработали алгоритм действий по обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника, а также выполнили электронные пуски ракет для их уничтожения, - говорится в сообщении.

Также участники учений отработали прикрытие критически важных объектов ЧФ от средств воздушного нападения условного противника, - добавили в пресс-службе.