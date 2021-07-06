В России за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 23,4 тыс случаев заражения за сутки. Умерли 737 пациентов - максимум с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 378 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 817 (12,1%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 5 498, в Московской области - 2 536, в Петербурге - 1 869. В Крыму 334 новых случаев заболевания, в Краснодарском крае - 209, в Дагестане - 168, в Ставропольском крае - 166, в Чечне - 69, в Кабардино-Балкарии - 48, в Ингушетии - 35, в Карачаево-Черкесии- 35, в Адыгее - 33, в Северной Осетии - 28.

Суточный прирост составил 0,41%, общее число инфицированных россиян достигло 5 658 672.

Выписаны по выздоровлении за сутки 18 411 человек, за весь период - 5 101 852 человека.

Умерли за сутки 737 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 139 316 человек.