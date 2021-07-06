Депутат ГД призвала вернуться к советскому ценообразованию, и не только

Депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила о необходимости возвратиться к советской системе ценообразования.

Таким образом она прокомментировала слова президента "Мираторга" Виктора Линника, сообщившего в эфире телеканала РБК, что в результате жесткого регулирования цен производители остаются без стимула для модернизации, и проведшего аналогию с советским периодом.

"Я бы вообще вернулась к советской системе не только в регулировании цен, а еще и по другим очень важным ключевым государственным позициям", - приводит слова Ганзя радиостанция "Говорит Москва".

Политик призвала проверить торговые надбавки производителей и ретейлеров. Она предположила, что при регулировании цен бизнес начинает придерживать товары, перепрофилироваться или отыскивать более перспективные рынки сбыта за рубежом.

"К регулированию цен, когда в советское время цены не росли, а снижались, - вот к этому как раз надо возвращаться. Это не самый плохой пример", - отметила депутат.

Она также охарактеризовала как безнравственное повышение цен на предметы первой необходимости и посоветовала российским предпринимателям научиться самостоятельно сдерживать аппетиты.