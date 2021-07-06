Ученые ожидают 22 новых мутации коронавируса за четыре месяца

Американские ученые из компании Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл полагают, что в ближайшие четыре месяца появится более 20 новых мутаций коронавируса. Исследование опубликовано на портале medRxiv и пока не прошло рецензирование.

Ученые разработали математическую модель, с помощью которой модно предугадывать возникновение мутаций в спайковом белке SARS-CoV-2, который и ведет к заражению. Расчеты исследователей свидетельствуют, что в ближайшие четыре месяца появятся 22 новых штамма коронавируса, часть из них будет снижать защитную способность антител.

Ретроспективное исследование ученых также предсказало появление уже известных мутаций коронавируса, а также штаммов, которые сформировали дельта-вариант. Эти расчеты дали ученым основание полагать, что их модель способна спрогнозировать зарождение новых мутаций за пять месяцев до того, как они распространятся в мире на 1%.