Венгрия запустит "Спутник V" в производство до конца 2022 года

Завод по производству вакцин, где будут производить и российский препарат "Спутник V", будет открыт в конце следующего года в венгерском городе Дебрецен, рассказал на международном промышленном форуме "Иннопром", который проходит в Екатеринбурге, министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Соответствующее заявление он сделал, говоря о стратегическом сотрудничестве с Россией. Дипломат напомнил, что "Спутник V" используется в 65 странах мира, и выразил уверенность, что российский препарат будет пользоваться высоким спросом и в будущем.

Министр пояснил, что Венгрия реализовала наиболее успешную программу в ЕС по вакцинации, в чем важную роль сыграло прагматическое сотрудничество с РФ. "Я хочу четко сказать, что мы бы не смогли привить так быстро такое количество людей, если бы не закупили в России вакцину "Спутник V", - цитирует Сийярто ТАСС.

Он уточнил, что в результате был привит 1 млн венгерских граждан.