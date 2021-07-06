Жители Ингушетии смогут круглосуточно провериться на коронавирус

Все медицинские лаборатории Ингушетии начинают работать в круглосуточном режиме – это позволит жителям региона в любой момент пройти тест на COVID-19.

"Организована работа по тестированию населения в круглосуточном режиме, без выходных, в 13 лабораториях региона. Также создан резерв лекарственных препаратов для амбулаторного лечения инфекции на три месяца, для стационарного лечения - на два, средств индивидуальной защиты - на полгода", - рассказали в пресс-службе правительства региона, передает "Это Кавказ".

Также в больницах региона на 50% увеличили количество мест для ковидных больных, число которых продолжает расти - всего в пяти медицинских организациях региона насчитывается 230 ковидных коек, в числе которых и 22 реанимационные, - говорится в сообщении.