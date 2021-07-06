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В Грузии выявили более 1,4 тыс случаев заражения COVID-19

В Грузии выявили более 1,4 тыс случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Грузии коронавирус нашли у 1 407 человек, такая высокая заболеваемость в последний раз фиксировалась месяц назад.

Общее число инфицированных в стране достигло 371 293 человек, сообщается на официальном сайте StopCov.

Выписан за сутки 591 пациент, с начала пандемии - 355 718 пациентов. Умерли за сутки 10 человек, за все время - 5 383.

Показатель положительности за сутки вырос до 5,49%, за последние 14 дней составил 3,01%.

В карантине находятся 69 человек, в стационарах наблюдаются 2961, в ковид-гостиницах остаются 837.

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Вестник Кавказа

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