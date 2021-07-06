Иран нарастит экспорт в страны ЕАЭС благодаря "Евразии"

Экспорт Ирана в страны Евразийского союза планируется увеличить после проведения первой специализированной выставки "Евразия" в Тегеране, сообщил в понедельник глава европейского и американского офиса Организации содействия торговле Ирана Мохаммад Реза Каримзаде, пишет IRNA.

"Текущий объем импорта стран ЕАЭС составляет более $306 млрд, а объем экспорта Ирана в эти страны составляет около $1 млрд, что свидетельствует о хорошей почве для увеличения иранского экспорта в ЕАЭС", - заявил Каримзаде.

Выставка «Евразия» пройдет с 9 по 12 июля, в ней примут участие представители бизнеса Ирана, России, Беларуси, Казахстана и Киргизии.

В рамках мероприятия состоятся специализированные встречи, а также встречи бизнесменов в формате B2B. "Мы надеемся, что это мероприятие будет эффективным и полезным для бизнесменов и деловых кругов стран-участниц", - отметил чиновник.

Специализированная выставка "Евразия" будет проводиться на территории постоянной ярмарки Тегерана.