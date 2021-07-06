В аэропорту Минвод заработала диагностическая лаборатория

В Международном аэропорту Минеральные Воды открылась лаборатория диагностики COVID-19, которую организовал партнер аэропорта, - сообщает сайт организации.

Теперь прибывающие из-за границы люди имеют возможность пройти ПЦР тестирование прямо в терминале аэропорта и получить результаты исследования на электронную почту в течение суток, - передает "АиФ-Ставрополье".

Также новая лаборатория проводит экспресс-тестирование на выявление антигена к COVID-19, позволяющее определить наличие вируса за 15 минут, - говорится в сообщении.