Главная » Новости

В аэропорту Минвод заработала диагностическая лаборатория

В аэропорту Минвод заработала диагностическая лаборатория

В Международном аэропорту Минеральные Воды открылась лаборатория диагностики COVID-19, которую организовал партнер аэропорта, - сообщает сайт организации. 

Теперь прибывающие из-за границы люди имеют возможность пройти ПЦР тестирование прямо в терминале аэропорта и получить результаты исследования на электронную почту в течение суток, - передает "АиФ-Ставрополье".

Также новая лаборатория проводит экспресс-тестирование на выявление антигена к COVID-19, позволяющее определить наличие вируса за 15 минут, - говорится в сообщении.

655 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!