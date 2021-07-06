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В "красной" зоне остаются девять регионов Казахстана

В &quot;красной&quot; зоне остаются девять регионов Казахстана

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, "красная" зона покрывает девять регионов.

Самая неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сложилась в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, а также в Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской областях.

В "желтой" зоне остаются Алматинская, Актюбинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

"Зеленая" зона включает только два региона: Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.

Напомним, накануне в Казахстане выявили рекордную с начала пандемии заболеваемость коронавирусом.

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