Неподобающая одежда вызвала массовую драку в магазине в Костанайской области

Массовое избиение произошло в городе Рудном, два человека получили серьезные травмы. Об этом сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

"Один из потерпевших зашел в магазин с голым торсом, ну, то есть был обнажен до пояса. На это один из подозреваемых сделал ему замечание, из-за этого образовался конфликт, переросший в драку", - приводит слова начальника отдела следственного управления департамента областной полиции Артема Ткаченко Sputnik Казахстан.

В хулиганстве подозреваются четыре человека в возрасте от 17 до 19 лет. Идет досудебное расследование.

По информации телеканала КТК, драка случилась ночью. Две молодые пары заехали в магазин, чтобы купить воды. Очевидцы говорят, что агрессоры - десять человек - по очереди били мужчин 23 и 26 лет. В результате одному из пострадавших потребовалась операция по восстановлению челюсти, другой получил серьезную черепно-мозговую травму.