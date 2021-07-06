Из зон подтопления в Горячем Ключе эвакуировали более 100 человек

Десятки домов подтоплены в Горячем Ключе Краснодарского края, вода поднималась на 6 метров, сообщил мэр города Сергей Белопольский.

"За минувшие сутки в Горячем Ключе выпало 81 мм осадков. Самый высокий уровень воды в Псекупсе был зарегистрирован в 4 утра - плюс 590 сантиметров. Затем он начал постепенно снижаться, сейчас на отметке - плюс 380 см", - написал Белопольский в своем Instagram.

Он подчеркнул, что в городе эвакуировали более 100 человек. На территории двух школ Горячего Ключа и поселка Мирный открыли пункты временного размещения.

"В связи с подтоплением территорий произошло аварийное отключение электроэнергии и водоснабжения. Восстановительные работы уже ведутся там, где сошла вода", - добавил градоначальник.