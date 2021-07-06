Воздушная гавань Симферополя поставила новый рекорд по числу пассажиров

Главные воздушные ворота Крыма - Международный аэропорт Симферополь - за первые шесть месяцев текущего 2021 года принял и отправил 2,536 млн пассажиров, что в три раза больше прошлогодних показателей и на 30% - доковидного 2019 года, - передает пресс-служба воздушной гавани.

Наиболее популярными маршрутами стали рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Екатеринбурга, Казани и Новосибирска.

Свыше 2,5 млн пассажиров к середине года крымская воздушная гавань обслужила впервые в своей истории, а суточный пассажиропоток 26 июня достиг пика в 41 424 человека, - добавили в пресс-службе.