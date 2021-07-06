В Москве может появиться новый официальный праздник

В Москве может стать на один праздник больше - 1 июля хотят сделать Днем "новой" Москвы.

"Поддерживаю инициативу Дмитрия Саблина. Присоединение новых территорий - знаковое событие. Город стал более, чем в два раза больше, обрел не просто площадь, а еще главные ресурсы, главную ценность - людей", - сказал депутат Мосгордумы от ТиНАО, председатель комиссии МГД по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов Козлов, пишет Агентство "Москва".

Он добавил, что 70% покупающих в этом районе квартир - москвичи.

"Поэтому сделать 1 июля общегородским праздником - хорошая инициатива", - считает депутат.