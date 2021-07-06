$3 тыс за экзамен: в Армении арестовали преподавателя-взяточника

Специалисты департамента контрразведки Службы национальной безопасности предотвратили случай коррупции в области образования в Армении, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В нем говорится, что сотрудница ГНКО "Центр оценки и тестирования" Минобрнауки, соавтор сборника тестов для экзамена по иностранному языку, давала "подсказки" одному из абитуриентов, но не безвозмездно: за такую "помощь" его родители пообещали преподавателю взятку в размере $3 тыс, передает Sputnik Армения.

Первого июля женщина встретилась с матерью абитуриента, чтобы забрать взятку. Сразу после получения денег она была задержана сотрудниками СНБ. При обыске у нее нашли полученную сумму, пишет Sputnik Армения.

В рамках уголовного дела была задержана и мать абитуриента, давшая взятку. Для сотрудницы центра тестирования была избрана мера пресечения в форме ареста, давшая взятку женщина освобождена под подписку о невыезде.