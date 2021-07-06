В Москве QR-коды о вакцинации присылают смс-сообщением

Вакцинированным москвичам стали приходить по смс QR-коды об иммунизации.

"Тем, кто оставил свой номер телефона, после введения второго компонента в случае двухкомпонентной вакцины или после завершения вакцинации однокомпонентной, например, "Спутником Лайт", придет ссылка на QR-код по СМС. Номер СНИЛС нужен для исключения ошибок при получении QR-кода на федеральных порталах. Кроме того, очень важно внимательно проверять свои данные - ФИО, номер паспорта и год рождения - это также поможет легко получить QR-код любым из доступных способов", - сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также в Москве началась рассылка смс-сообщений об отрицательном результате ПЦР-тестов, в сообщении также содержится ссылка на QR-код.

В Москве с 28 июня действуют QR-коды, они нужны для того, чтобы попасть в ресторан или кафе.