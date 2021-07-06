Новый сель снова закрыл трассу Джубга - Сочи

Дорожные власти Кубани снова закрыли движение по федеральной трассе Джубга-Сочи (А-147) из-за нового схода селя, теперь - в районе поселка Лермонтово, сообщает управление ГИБДД по Кубани.

Вода идет по проезжей части, частично размыто дорожное полотно, а в Горячем Ключе инспекторы ДПС перенаправляют транспорт на Апшеронск, в Туапсе на Майкоп через Шаумянский перевал, при этом ограничений в движении в сторону Геленджика нет, - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Ранее движение по трассе в обоих направлениях на пять часов перекрывали в районе села Кроянское.

Госавтоинспекция Кубани попросила водителей отложить планировавшиеся поездки.