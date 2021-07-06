Россия отправила в Азербайджан министра здравоохранения

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сегодня прибыл в Баку. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

В начале визита Мурашко вместе с исполняющим обязанности министра здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым посетил Аллею почетного захоронения, где был возложен венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтена его память. Российский министр также возложил цветы к могиле выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем глава Минздрава посетил Аллею шехидов.

В программу визита Мурашко входят встречи с официальными лицами страны. Кроме того, по итогам переговоров запланировано подписание документа о сотрудничестве между Россией и Азербайджаном в области здравоохранения.

Напомним, глава Минздрава РФ приезжал в Баку в апреле в составе делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.