Свыше 700 домовладений затоплено в Туапсинском районе Кубани

В Туапсинском районе Краснодарского края подтоплено 760 домовладений из-за сильных осадков, сообщает оперштаб региона.

"На 08.00 6 июля в результате сильных дождей подтопило 760 домовладений в населенных пунктах: село Молдовановка – 30, село Дефановка - 90, село Горское и хутор Полковничий - 50, пгт. Джубга - 340, село Лермонтово и село Тенгинка- 250. Специалисты администрации муниципалитета обходят пострадавшие от воды дома и дворы. Данные о пострадавших домовладениях будут уточняться", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что в настоящее время ведется восстановление движения на подтопленной трассе, которая проходит через Лермонтово.

Стоит добавить, что режим ЧС введен еще в пяти муниципалитетах региона: Славянском, Горячем Ключе, Сочи, Северском, Геленджике (поселок Архипо-Осиповка).