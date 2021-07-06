Каждый десятый россиян готов уволиться из-за обязательной вакцинации

По данным Исследовательского центра сервиса Зарплата.ру, уволиться, чтобы избежать обязательной вакцинации от коронавируса, готовы 10% работающих россиян, пишет РИА Новости.

"Среди работающего населения 32% опрошенных вообще не планируют делать вакцину, а 10% готовы уволиться, если работодатель будет требовать пройти обязательную вакцинацию", - сообщают аналитики.

Категорически не хотят прививаться молодые сотрудники (до 24 лет), 38% из них готовы сменить работу из-за требования вакцинации.

Противники прививки говорят о страхе перед побочными явлениями (24%) и отсутствии веры в эффективность препарата (15%), а также о наличии антител (11%).

"13% знают, что привитые тоже болеют, 9% говорят о том, что срок действия вакцины слишком мал, 7% выступают против любой формы принуждения, 2% не боятся болеть и уверены, что справятся сами, а 1% ждут доступа к иностранной вакцине", - уточняется в исследовании.

Опрос был проведен во всех регионах с 25 по 28 июня.