Россияне задолжали банкам почти полтриллиона - СМИ

Россияне в нынешнем году уже задолжали банкам 482 млрд рублей, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом, и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует взыскать с них эти задолженности, - пишет газета "Известия" со ссылкой на данные службы.

За год число должников выросло на 1,1 млн, а в период с января по май 2021 года службой было возбуждено 3,7 млн исполнительных производств. Наибольшее количество злостных неплательщиков было зарегистрировано в Краснодарском и Красноярском краях, Свердловской и Челябинской областях и в Башкортостане, - передает ТАСС.

На финансовое положение россиян и на их возможность своевременно обслуживать свои кредитные обязательства повлияла пандемия коронавируса, а также связанные с ней ограничения. На сегодня проблемы с выплатами испытывает более 6 млн россиян.