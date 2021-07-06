Экс-тренер сборной Германии может перебраться в Россию

Главным тренером российской сборной по футболу может стать бывший наставник национальной команды Германии Йоахим Лев, сообщает журналист "Чемпионата" Андрей Панков.

Отмечается, что 61-летний немец является одним из трех зарубежных тренеров, входящих в список потенциальных тренеров сборной России.

Ранее стало известно, что российские специалисты Валерий Карпин, Леонид Слуцкий и Сергей Семак не возглавят сборную. Одним из иностранных кандидатов на пост наставника является португалец Андре Виллаш-Боаш.