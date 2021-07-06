Хиджаб в общественных местах разрешили в Узбекистане

В Узбекистане фактически отменен запрет на ношение хиджаба в общественных местах. Об этом идет речь в законе "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции, подписанном накануне президентом страны Шавкатом Мирзиеевым.

Согласно документу, так как в действующих актах законодательства отсутствует правовое определение "культового одеяния", то из них исключается запрет на появление в общественных местах в таких одеяниях, передает Газета.uz.

Ранее, по статье 184−1 Кодекса об административной ответственности, за появление в общественных местах в культовых одеяниях граждан Узбекистана (кроме служителей религиозных организаций) штрафовали на сумму от 5 до 10 базовых расчетных величин, альтернативной мерой наказания был административный арест до 15 суток.

Уточняется, что требования к внешнему виду работников государственных организаций и учреждений определяются их внутренними актами.