Кинозалы и театры закрываются в Узбекистане из-за всплеска коронавируса

Власти Узбекистана возвращают ранее снятые ограничения связанные с коронавирусом из-за нового роста заболеваемости. Решено закрыть кинозалы и театры, под запретом также любые массовые мероприятия.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в Узбекистане приостанавливается проведение всех массовых мероприятий, в том числе концертов, фестивалей, а также работа кинозалов и театров", - информирует Минздрав республики, пишет Sputnik Узбекистан.

Спортивные соревнования можно проводить без зрителей.

Также с 1 августа будет ограничено число гостей на семейных мероприятиях и свадьбах - не более 50 человек.

На фоне ухудшения эпидситуации с 28 июня были введены ограничения на въезд в Ташкент автотранспорта из регионов страны, ограничена работа кафе, ресторанов и игровых центров.