На Крым надвигается новый шторм

В ближайшие два дня в Крыму снова будет бушевать шторм – объявлено штормовое предупреждение в связи с ливнями и грозами, - сообщил крымский гидрометцентр.

"Штормовое предупреждение по Крыму на 6-7 июля. Днем и до конца суток 6 июля, а также в течение суток 7 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении синоптиков, передает РИА Новости.

Также до 7 июля на полуострове будут идти сильные дожди, и только с 8 июля ожидается жаркая, преимущественно сухая погода - дневные температуры воздуха будут достигать 28-33 градусов, - отметили в гидрометцентре.