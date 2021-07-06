В страшном ДТП в Грузии погибли трое

Минувшей ночью на западе Грузии в автомобильной аварии погибли трое человек, - сообщает Первый канал.

Водитель автомобиля потерял контроль над управлением, после чего его транспортное средство у деревни Битлеми в муниципалитете Сенаки съехало с дороги, опрокинулось в овраг и взорвалось, погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний, - передает Sputnik Грузия.

Всего в автомобиле находилось пять человек, еще два человека были доставлены в сенакскую клинику "Сенамеди", врачи оценивают их состояние как тяжелое.

На месте происшествия работают правоохранители – они устанавливают причины автокатастрофы.