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Международный фестиваль "Горцы" завершился в Дагестане

Международный фестиваль &quot;Горцы&quot; завершился в Дагестане

Гала-концерт "Мой Дагестан – моя Россия", ознаменовавший закрытие XIX международного фестиваля фольклора и традиционной культуры "Горцы", прошел в Махачкале, сообщает пресс-служба РДНТ.

Организаторами мероприятия выступили Минкульт РФ, ведомство культуры Дагестана, Республиканский дом народного творчества, ООО "Де-АРТ" в рамках Национального проекта "Культура".

В мероприятии приняли участие творческие коллективы Дагестана, а также представители из других регионов России и зарубежья.

Завершился гала-концерт музыкальной композицией "Дагестан".

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Вестник Кавказа

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