Россиянам пообещали пенсии в 20 тысяч рублей

К 2024 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров после индексации на 5,5% составит 20 388 рублей, - сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

"Индексация страховых пенсий запланирована ежегодно с 1 января, размер индексации составит в 2022 году 5,9%, в 2023 году - 5,6%, в 2024 году - 5,5%. В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023 году -19 399 рублей, в 2024 году - 20 388 рублей", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Страховые пенсии в 2022 году будут получать 39,57 млн человек, в 2023 году - 38,93 млн человек, в 2024 году - 38,86 млн человек, говорится в материалах Российской трехсторонней комиссии по рассмотрению бюджета ПФР на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Планируется, что социальные пенсии в России увеличатся на 7,7% с 1 апреля 2022 года, на 0,3% с 1 апреля 2023 года и на 9% с 1 апреля 2024 года.