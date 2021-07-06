Старинные казачьи обряды оживут на Ставрополье

Казаки Ставропольского края реконструируют утраченные старинные обряды терских, кубанских и донских казаков. Об этом сообщил председатель молодежной казачьей организации Терского казачьего войска "Терцы" Игорь Кочубеев.

"Мы решили подойти комплексно, выбрали десять обрядов, которые были у казаков разных территорий. Обряды хотим воссоздать так, как это было сто, двести лет назад, снять видео в формате VR360, сопроводив рекомендациями, чтобы казаки тех или иных общин могли эти обряды воссоздать максимально аутентично", - приводит слова собеседника ТАСС.

По его словам, есть обряды исторически связанные со временами года, церковными датами, а есть – бытовые и ситуационные, например, проводы казака на службу, обряд посажения на коня.

Работа над воссозданием обрядов начнется в сентябре и продлится около года. Обряды будут проводиться при участии организации развития традиционной казачьей культуры "Казачий формат".