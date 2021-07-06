На Камчатке потерялся самолет Ан-26 с пассажирами

Самолет Ан-26 с пассажирами на борту вовремя не вышел на связь на Камчатке, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Днем 6 июля самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На поиски самолета из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы и спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда камчатского главка МЧС.