Турнир по легкой атлетике среди глухих прошел в Дагестане

Первый чемпионат Дагестана по легкой атлетике среди спортсменов с нарушениями слуха состоялся на стадионе имени Елены Исинбаевой в Махачкале, сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Участниками стали два десятка спортсменов, которые соревновались в беге на разные дистанции и метательных дисциплинах.

Две золотые медали в беге на 100 и 400 м завоевала Амина Рамазанова. Среди мужчин в стометровке не было равных Рамазану Зайнуеву, бронзу в беге на 400 м взял Шарип Шамхалдибиров.

В толкании ядра среди мужчин отличился Гаджимурад Магомедов, а среди женщин - Миная Рамазанова.

Стоит отметить, что региональные соревнования по легкой атлетике являются этапом подготовки на первенство России в Чебоксарах.