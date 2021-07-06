Турнир по легкой атлетике среди глухих прошел в Дагестане
Первый чемпионат Дагестана по легкой атлетике среди спортсменов с нарушениями слуха состоялся на стадионе имени Елены Исинбаевой в Махачкале, сообщает пресс-служба Минспорта республики.
Участниками стали два десятка спортсменов, которые соревновались в беге на разные дистанции и метательных дисциплинах.
Две золотые медали в беге на 100 и 400 м завоевала Амина Рамазанова. Среди мужчин в стометровке не было равных Рамазану Зайнуеву, бронзу в беге на 400 м взял Шарип Шамхалдибиров.
В толкании ядра среди мужчин отличился Гаджимурад Магомедов, а среди женщин - Миная Рамазанова.
Стоит отметить, что региональные соревнования по легкой атлетике являются этапом подготовки на первенство России в Чебоксарах.
Вестник Кавказа
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