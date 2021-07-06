В центральную Россию возвращается затяжная жара – СМИ

В большей части европейской России прогнозируют затяжную жару, - сообщил ведущий метеоролог портала Gismeteo Леонид Старков, пишет газета "Известия".

Экстремально жаркая погода может продлиться две недели, а виной тому - блокирующий антициклон, - поведал синоптик.

"Сегодня в Центральной России ожидается 27-29 градусов. А со среды температура будет каждый день превышать 30-градусную отметку. Кульминация придется на конец этой недели (пятницу, субботу, воскресенье), когда будет 33-35 градусов. Следующая неделя, скорее всего, также ознаменуется температурой выше 30 градусов", - рассказал он, передает "АиФ".

В отдельные дни могут быть побиты суточные рекорды лета 2010 года, помимо этого, антициклон принесет и высокие ночные температуры - они будут составлять как минимум 20 градусов, - добавил синоптик.