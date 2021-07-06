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В Ставрополе открылась "стена свободного творчества"

Фото: "Ставропольская правда"
Фото: "Ставропольская правда"

В Ставрополе на заборе автобазы Почты России на улице Доваторцев появилась "стена свободного творчества", сообщили в пресс-службе администрации города.

Первые граффити уже украсили стену общей площадью 50 кв м, последовать примеру художников может любой желающий. Главное условие – контент должен быть позитивным, в нем не должно содержаться оскорбительных и нецензурных высказываний.

Ранее сообщалось, что в скором времени по улице Перспективной в Ставрополе протянется велодорожка длиной 828 м и шириной три метра.

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Вестник Кавказа

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