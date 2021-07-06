Трассу Джубга - Сочи очистили от селя

Дорожные службы Кубани восстановили движение после схода селя на участке федеральной трассы Джубга - Сочи в районе поселка Гизель-Дере - единственном маршруте, соединяющем один из основных российских курортов с территорией Краснодарского края, - сообщили в региональном ГУ МВД России.

"Туапсинский район, автодорога Джубга - Сочи, 65 км + 850 м, в районе поселка Гизель-Дере, где сошел сель, в 03:10 восстановлено движение транспорта в обоих направлениях", - говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Уточняется, что инспекторы ДПС на месте оказывают необходимую помощь участникам дорожного движения.

Напомним, накануне в районе поселка Гизель-Дере на федеральной трассе Джубга – Сочи произошел сход селя, движение на трассе было перекрыто по обеим полосам. Для движения был закрыт участок между Туапсе и Магри.