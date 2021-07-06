В Казахстане за сутки прибавилось свыше 2600 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 618 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировано в столице Казахстана - 710, также высокие показатели наблюдаются в Карагандинской области, - передает Sputnik Казахстан.

Суточный рубеж в боле 100 инфицированных перешагнули Алматы – 277 новых пациентов, Карагандинская область – 490 инфицированных, Западно-Казахстанская область – 181 заболевший, Атырауская область – 154 случая болезни, Акмолинская область – 124 пациента, Павлодарская область – 105 инфицированных, Шымкент – 103 больных.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 439 580 случаев коронавируса, оправились от болезни с начала пандемии 403 388 человек.