Краснодарский край остается во власти стихии

В районе Джубги подтоплены 150 придомовых территорий, эвакуируют почти 90 человек, сообщает сайт ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Накануне во второй половине дня понедельника активность осадков сместилась от Сочи, где произошли подтопления, в сторону Туапсинского района Кубани, в связи с подъемом уровня рек в Туапсинском районе до неблагоприятных отметок туда направлена аэромобильная группировка регионального главка МЧС.

"Выпало порядка 170 мм осадков. Подтоплены 150 придомовых территорий. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю проводит эвакуацию населения с подтопленных домовладений (88 человек)", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Всего на Кубани обильными осадками было подтоплено почти 300 домов и более 400 приусадебных участков, - сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На текущий момент остаются подтопленными в семи населенных пунктах 267 жилых домов и 395 приусадебных участков. Проведена эвакуация 136 человек, из них 44 были сняты с крыш домов. В пунктах временного размещения находятся 64 человека", - рассказали в пресс-службе, добавив, что главное управление МЧС России по Краснодарскому краю ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в пяти муниципальных районах края. В круглосуточном режиме организована работа оперативного штаба.