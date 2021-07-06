Коронавирус в мире стабилизировался на очень высоком уровне - ВОЗ

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась "на очень высоком уровне", - заявил в Twitter организации директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Если посмотреть на график заболеваемости за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне", - заявил Райан, цитирует его РИА Новости.

Сейчас ситуация с распространением COVID-19 лучше, чем два-три месяца назад, однако ситуация в разных странах заметно отличается: в нескольких государствах идет резкий спад заболеваемости, а в других количество новых случаев растет. По мнению Райана, это происходит из-за целого ряда факторов, таких как распространение новых штаммов коронавируса, отличающихся большей заразностью, смягчение противоэпидемиологических мер и увеличение контактов между людьми.

Охарактеризовала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в мире как "неоднозначную" и глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.