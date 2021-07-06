Казахстан празднует День столицы

Сегодня в Казахстане отмечают День столицы – Нур-Султану в этом году исполнилось 23 года. В этот же день свой день рождения отмечает первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Ему исполнился 81 год. День столицы - праздник государственный, поэтому казахстанцы в этот день отдыхают.

Официальной датой переноса столицы в современный Нур-Султан (а тогда еще Акмолу) считается 10 декабря 1997 года. Шестого мая 1998 года Нурсултан Назарбаев подписал указ о переименовании города в Астану, что в переводе с казахского языка означает "столица", - передает Sputnik Казахстан.

Первоначально День столицы в Казахстане отмечали 10 июня, однако позднее дату перенесли на 6 июля, так как именно в этот день Верховный Совет Казахстана принял постановление о переносе столицы страны, также это день рождения первого президента Казахстана. Всего спустя два десятка лет город стал вторым по величине в Казахстане, в нем реализуется множество современных архитектурно-градостроительных проектов, а территория столицы продолжает расширяться.

Нынешний президент государства Касым-Жомарт Токаев на своей инаугурации 19 марта 2019 года он предложил переименовать Астану в Нур-Султан. Решение было поддержано в парламенте и в столичном маслихате, а уже 23 марта Токаев подписал указ о переименовании города, при этом было принято решение называть жителей города, как и прежде, астанчанами. Также было объявлено, что жителям Нур-Султана не нужно будет менять документы - старые с названием Астана остались действительными.

В Нур-Султане находятся резиденция главы государства, министерства, парламент, головные офисы крупных национальных компаний, Национальный банк, заводы, концерны, холдинги и другие предприятия.

Население Нур-Султана на сегодняшний день составляет 1,2 млн жителей. К 2035 году эта цифра вырастет до 2 млн человек, - заявил глава городского управления архитектуры Нурлан Уранхаев.

"Никто не предполагал такое бурное развитие города. К численности проживающих в 1,2 миллиона человек, к которой мы (по планам от 2016 года) должны были прийти в 2030 году, пришли уже в 2020 году. Заполнили город жителями на десять лет раньше", - рассказал он.