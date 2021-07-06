Сборную России по футболу может возглавить наставник сборной Швейцарии

Главный тренер сборной Швейцарии по футболу Владимир Петкович может стать новым наставником сборной России. Об этом сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

Кандидатура 57-летнего специалиста рассматривается Российским футбольным союзом (РФС).

Как отметил один из источников, Петкович изучается как кандидат, но конкретных переговоров с ним не было, передает Чемпионат.com.

Второй источник подтвердил эту информацию.

Контракт Владимира Петковича со сборной Швейцарии истекает летом 2022 года. Специалист знает русский язык.

Напомним, сборная Россия набрала на Евро-2020 три очка и заняла последнее место в группе. Подопечные Станислава Черчесова победили Финляндию (1:0) и потерпели два разгромных поражения (0:3 от Бельгии и 1:4 от Дании).