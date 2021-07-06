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Сборную России по футболу может возглавить наставник сборной Швейцарии

Сборную России по футболу может возглавить наставник сборной Швейцарии

Главный тренер сборной Швейцарии по футболу Владимир Петкович может стать новым наставником сборной России. Об этом сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

Кандидатура 57-летнего специалиста рассматривается Российским футбольным союзом (РФС).

Как отметил один из источников, Петкович изучается как кандидат, но конкретных переговоров с ним не было, передает Чемпионат.com.

Второй источник подтвердил эту информацию.

Контракт Владимира Петковича со сборной Швейцарии истекает летом 2022 года. Специалист знает русский язык.

Напомним, сборная Россия набрала на Евро-2020 три очка и заняла последнее место в группе. Подопечные Станислава Черчесова победили Финляндию (1:0) и потерпели два разгромных поражения (0:3 от Бельгии и 1:4 от Дании).

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