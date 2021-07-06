Лавров предостерег США от попыток разговаривать с Россией с позиции силы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека", что попытки США вести диалог с РФ с позиции силы обречены на провал.

"Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал – на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно", – цитирует главу российского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Он отметил, что Владимир Путин четко обозначил, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. Лавров добавил, что сразу после переговоров официальные лица США, включая участников женевской встречи, "с удвоенной силой взялись за прежние "нотации", а также стали выдвигать требования к России, сопровождаемые угрозами нового давления.

Напомним, 16 июня в Женеве состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это были первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.