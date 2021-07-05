Главная » Новости

В Узбекистане появится своя Юнармия

(с) сайт Юнармии России
(с) сайт Юнармии России

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил, что в школах республики будут созданы отряды детско-юношеского военно-патриотического движения "Ватан углони" ("Сыны Родины") - аналог Юнармии в России.

По мнению президента, первостепенное внимание нужно уделять военно-патриотическому воспитанию молодежи и приобщению ее к спорту. Отряды появятся в каждой школе Узбекистана и охватят более 200 тыс учащихся, пишет Sputnik Узбекистан.

Ответственность за эффективную организацию новой системы возложена на министерства обороны и народного образования Узбекистана и региональные власти.

1105 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!