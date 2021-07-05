В Узбекистане появится своя Юнармия

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил, что в школах республики будут созданы отряды детско-юношеского военно-патриотического движения "Ватан углони" ("Сыны Родины") - аналог Юнармии в России.

По мнению президента, первостепенное внимание нужно уделять военно-патриотическому воспитанию молодежи и приобщению ее к спорту. Отряды появятся в каждой школе Узбекистана и охватят более 200 тыс учащихся, пишет Sputnik Узбекистан.

Ответственность за эффективную организацию новой системы возложена на министерства обороны и народного образования Узбекистана и региональные власти.