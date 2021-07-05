Грузия прирастет заповедниками

В Грузии увеличится число заповедников, поделилась планами Минприроды республики замглавы ведомства Нино Тандилашвили.

"Наша цель – увеличить площадь охраняемых территорий до миллиона гектаров. Новые охраняемые территории будут созданы в разных регионах Грузии", – сказала она, уточнив, что они появятся в районах Самегрело, Сванети, Рача и Гурия.

Цель работы – повысить привлекательность Грузии для туристов, а также подчеркнуть самобытное и уникальное биоразнообразие страны.

Тандилашвили далее отметила, что открытие новых территорий поможет местному населению. "Они предоставляют определенные услуги посетителям и туристам, и это может стать источником дополнительного дохода для населения", – приводит слова представителя Минприроды Sputnik Грузия.

В настоящее время общая площадь заповедников в Грузии составляет 694,3 тыс га.