"Уходят великие". Деятели кино о Владимире Меньшове

На 82-м году жизни в Москве в больнице от последствий коронавирусной инфекции скончался режиссер и актер Владимир Меньшов. Широкую признательность у зрителя получили многие картины Меньшова, среди которых "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-Мырли". Несмотря на то, что Меньшов снял всего пять полнометражных картин, все они стали событиями в отечественном кинематографе. В 1981 году "Москва слезам не верит" была удостоена "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке, и в этом же году она получила Государственную премию СССР.