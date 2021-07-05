Ливень затопил десятки домов в Славянском районе Кубани

Подтопление, возникшее в результате сильного ливня, коснулось 80 домов в Славянском районе Кубани, написал на своей странице в Instagram глава муниципалитета Роман Синяговский.

"От жителей поступило 195 заявок, из них 80, где вода зашла в дома", - отметил он, добавив, что за час выпало 39 мм осадков.

Синяговский уточнил, что в муниципалитете сформирован оперативный штаб по устранению последствий ЧП. Специалисты занимаются отводом воды, работы будут вестись всю ночь, пока последствия ливня не будут полностью устранены.