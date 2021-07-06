Новый план армянских националистов

Через две недели после объявления результатов внеочередных парламентских выборов политические партии и блоки так и не преступили к формированию состава Национального собрания. И.о. премьера Никол Пашинян готовится отразить возможные провокации со стороны националистического крыла армянской оппозиции, которое может дестабилизировать обстановку в республике.

Армянские националисты, представленные блоками "Армения" и "Честь имею", не торопятся признать победу Пашиняна на выборах. Лидеры блоков, экс-президенты республики Роберт Кочарян и Серж Саргсян, не видят себя среди депутатов парламентских фракций. Скорее всего, лидеры карабахского клана продолжат борьбу с Пашиняном за пределами парламента. Они привыкли видеть себя в качестве руководителей исполнительной власти, а не депутатов, поэтому будут добиваться смещения премьера или попытаются блокировать его работу таким образом, чтобы Армения при избранном парламенте де-факто оказалась в ситуации безвластия.

Комплексного плана у Кочаряна нет, но есть другой, направленный на то, чтобы не дать Пашиняну провести легитимную процедуру переизбрания. В таком случае законодательная инициатива пашиняновской партии "Гражданский договор" будет ограничена, а сам премьер не сможет договариваться ни с оппозицией, ни с той частью армянского общества, которая проголосовала против него. Синхронность подходов блоков "Армения" и "Честь имею" вынудит Пашиняна принимать политические решения без обсуждения их в парламенте, в результате чего премьер вынужден будет искать контраргументы для тех, кто обвиняет его в узурпации власти. Сейчас Кочаряну важно сбить "народный" имидж Пашиняна, поскольку все свои политические инициативы, включая уголовные преследования, премьер осуществлял от имени народа.

Линия фронта между прежней и нынешней политической элитой проходит по страницам законодательных актов, в которых команда Кочаряна скрупулезно ищет изъяны. В истории Армении еще не было случая, когда буквально вся избранная парламентская оппозиция не спешила взять мандат. Националисты не скрывают того, что занимаются изучением законодательства на предмет выявления "белых пятен". Работать с Пашиняном в стенах парламента они не собираются. Тактика затягивания политического процесса была апробирована националистами, когда они пытались затормозить переговорный процесс по карабахскому урегулированию.

Объявить выборы нелегитимными Кочарян не может, поскольку они признаны состоявшимися, а выявленные в ходе голосования нарушения не могут значительно повлиять на результаты народного волеизъявления. Исход голосования неприемлем для националистов, поскольку закрепляет за карабахскими сепаратистами статус разгромленной партии войны. В идеале Кочаряну нужны еще одни внеочередные выборы, инициатором которых выступит общественность. Для этого необходимо, чтобы Пашинян находился в постоянном напряжении, совершал ошибки, провоцируя общественность выказать ему вотум недоверия.

Задача практически невыполнимая, учитывая, что Пашинян не берется решать вопросы, в которых ничего не смыслит, предпочитая делегировать их соратникам. За собой Пашинян оставляет право осуществлять политическую чистку, чего и опасается Кочарян.